Армия США собралась использовать пейнтбольные ружья в бою

Армия США заключила крупный контракт на закупку пейнтбольного оружия, которое планирует использовать в Афганистане.

Сухопутные силы США заключили контракт на 650 тыс. долларов с компанией Pepperball, по которому в войска поступят комплексы Variable Kinetic Systems (VKS), использующие пейнтбольный принцип, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Popular Mechanics.

Оружие стреляет шариками, которые при ударе рассеивают отравляющие вещества.

Один из шариков для VKS использует ванилиламид пеларгоновой кислоты (PAVA) – синтетический порошок, который вызывает временную потерю зрения и отсутствие дееспособности на непродолжительное время. Другой боеприпас распыляет слезоточивый газ.

Эксперты отмечают, что Variable Kinetic Systems в ряде случаев может стать хорошей альтернативой летальному оружию.