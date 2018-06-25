Соперник Эрдогана на выборах признал поражение

Мухаррем Индже, основной соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, заявил, что принимает результаты выборов, хотя и считает их нечестными.

«Если 15 млн меня поддержали сегодня, то, значит, скоро меня поддержат 30 миллионов», – приводит его слова РИА «Новости».

«Господин Эрдоган, не ведите себя как глава партии. Вы отныне президент всех граждан страны», – призвал Индже, добавив, что не поступил бы так, если бы одержал победу на выборах.

«Это были полностью нечестные выборы, но я принимаю их результаты», – сказал Инжде.

Оппонент Эрдогана считает, что новая президентская система представляет «большую опасность» для Турции, так как власть сосредоточена в руках одного человека.

В свою очередь глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы прошли без серьезных нарушений, официальные результаты будут оглашены через 10-11 дней, передает ТАСС.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги.