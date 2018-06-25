Соперник Эрдогана на выборах признал поражение

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Исторический саммит» в Сингапуре полностью подготовил Майк Помпео. Другой «исторический саммит» – между Путиным и Трампом – готовит не кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, а Джон Болтон. В чем тут дело? Подробности...

С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
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          Соперник Эрдогана на выборах признал поражение

          25 июня 2018, 12:39

          Текст: Ольга Никитина

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          Мухаррем Индже, основной соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, заявил, что принимает результаты выборов, хотя и считает их нечестными.

          «Если 15 млн меня поддержали сегодня, то, значит, скоро меня поддержат 30 миллионов», – приводит его слова РИА «Новости».

          «Господин Эрдоган, не ведите себя как глава партии. Вы отныне президент всех граждан страны», – призвал Индже, добавив, что не поступил бы так, если бы одержал победу на выборах.

          «Это были полностью нечестные выборы, но я принимаю их результаты», – сказал Инжде.

          Оппонент Эрдогана считает, что новая президентская система представляет «большую опасность» для Турции, так как власть сосредоточена в руках одного человека.

          В свою очередь глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы прошли без серьезных нарушений, официальные результаты будут оглашены через 10-11 дней, передает ТАСС.

          Ранее в понедельник президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. 


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