Израиль обвинил ХАМАС в запуске горящих змеев из сектора Газа

За запуском из сектора Газа воздушных змеев и шаров с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами стоит движение ХАМАС, непосредственно правящее в анклаве, заявляют израильские военные.

Израиль подчеркивает, что, несмотря на примитивность конструкции, приспособления палестинцев за последние месяцы причинили ущерб на миллионы долларов. Из-за них сгорели обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что запуск змеев и шаров с горючими веществами начался как народное явление, однако превратился в «преднамеренную кампанию, планируемую и реализуемую террористической организацией ХАМАС», передает ТАСС.

Израильские военные заявляют, что ХАМАС наладил производство крупных партий воздушных змеев, а также назначил координаторов этой кампании. Запуски змеев, как утверждают в Израиле, готовятся на «военных постах» движения.

Израиль приспособил беспилотники для перехвата палестинских шаров и змеев. БПЛА открывают предупредительный огонь, а также огонь на поражение по районам их запуска.

В середине июня сообщалось, что авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа, откуда палестинцы запускали воздушные шары с прикрепленными горящими предметами.