Новак оценил влияние роста добычи нефти на бюджет России

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, как повлияет на российский бюджет и бюджеты нефтекомпаний соглашение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи и экспорта нефти.

«Увеличение экспорта [нефти] и дополнительной выручки компаний – дополнительные поступления в бюджет. Для нас это положительный экономический эффект в целом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам министра, производство нефти в России в 2018 году составит с учетом решения ОПЕК+ около 550 млн тонн. В 2017 году добыча нефти в России составила 546,8 млн тонн.

Он также сообщил, что страны ОПЕК+ смогут еще больше нарастить добычу, если будет такая необходимость.

В субботу страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Новак заявлял, что решение ОПЕК нарастить добычу нефти является вполне разумным.