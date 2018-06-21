Победительница «Битвы экстрасенсов» решила бросить магию

Джулия Ванг, ставшая победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», заявила, что не собирается больше гадать, давать консультаций и проводить каких-либо магических обрядов.

Таким заявлениям сопутствовали разительные перемены в стиле Ванг – девушка отрезала длинные волосы, перестала пользоваться макияжем и начала носить мужскую одежду.

Публикация от midnightrose666 (@julie_vangreal) 21 Июн 2018 в 1:53 PDT

Более того, в Instagram звезда «Битвы экстрасенсов» заявила, что обожаемой многими телезрителями Ванг никогда и не существовало на самом деле.

Ранее стало известно о гибели финалистки «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой.