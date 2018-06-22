Большинство законов Верховной рады оказались некачественными

Комитет избирателей Украины со ссылкой на главное научно-экспертное управление заявил, что две трети законов, принятых Верховной радой, являются некачественными.

Большинство законов подвергались критике из-за их юридической некорректности, а также наличия противоречия существующим законам. Также в некоторых законопроектах, которые получили негативные отзывы от ГНЭУ, в принципе не было необходимости, передает ТАСС.

Закон «О регламенте Верховной рады Украины» предполагает, что закон при подготовке к первому чтению должен обязательно направлять на научную экспертизу. По ее результатам подготавливают выводы и направляют главному комитету для принятия дальнейшего решения по законопроекту.

«За период с января по июнь управление предоставило экспертные заключения по 160 законопроектам, зарегистрированным в 2018 году. Из них 99, или 62%, было рекомендовано отклонить или вернуть на доработку. В сравнении с 2017 годом количество законодательного спама выросло на 5%», – сообщил КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что «украинский парламент побил абсурдный рекорд по законотворчеству». Согласно его словам, в среднем из 1,8 тыс. законопроектов в год законами в итоге становятся лишь 12%.

Также КИУ приводит данные по другим странам и среднему количеству инициируемых законопроектов в год: в Норвегии – 5, в Швейцарии – 6, в Греции – 13, в Австрии – 46, в Великобритании – 66, в Исландии – 71, в Дании – 74, а в Португалии – 115.