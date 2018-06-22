Начались испытания нового снаряда для «Деривации-ПВО»

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» ведет испытания нового снаряда для самоходной зенитной установки «Деривация-ПВО», сообщили в пресс-службе предприятия.

«ЦНИИ «Буревестник» является головным разработчиком 57-мм выстрела с многофункциональным снарядом и взрывателем к ЗАК-57 (зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» – прим. ВЗГЛЯД). В настоящее время выстрел проходит предварительные испытания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы института.

Как сообщил источник в ОПК, многофункциональность снаряда заключается в возможности его применения как по воздушным целям, так и по бронетехнике.

«Разрабатывается вариант 57-мм выстрела с управляемым воздушным подрывом», – уточнил источник.

Напомним, 30 марта гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных заявил, что первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям.