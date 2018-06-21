Ледокол для проекта «Ямал СПГ» спустили на воду

Первый неатомный ледокол Росатомфлота «Обь», построенный по заказу ФГУП «Атомфлот» госкорпорации Росатом, в четверг был спущен на воду в Выборге.

Директор по персоналу и коммуникациям «Атомфлота» Мария Нуждинова разбила бутылку шампанского о борт нового судна, согласно древней традиции.

«Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол «Обь» обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе», – сказал главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, передает РИА «Новости».

Дизельный ледокол «Обь» строился по проекту Aker Arc124 в рамках проекта «Ямал СПГ». Ледокол заложили в сентябре 2016 года.

Судно предназначено для проводки танкеров СПГ на полуострове Ямал. Экипаж ледокола рассчитан на 19 человек. Длина «Оби» составляет 84,3 метра, ширина – 21,3 метра. Ледопроходимость судна составляет 1,5 метра.