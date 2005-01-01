Российские врачи спасли исландского болельщика

Исландского болельщика, приехавшего в Волгоград на матч Нигерия – Исландия, прооперировали после инфаркта, состояние его стабильно, рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Операция на сердце прошла успешно. Состояние исландца оценивается как стабильное», – передает РИА «Новости» сообщение комитета здравоохранения региона.

Там рассказали также, что исландец попал в больницу утром в четверг.



Матч Нигерия – Исландия пройдет на «Волгоград-Арене» 22 июня.