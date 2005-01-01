Украинский футбольный комментатор посмеялся над радостью россиян

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко, комментируя победу российской сборной в первых двух матчах на ЧМ, заявил, что пока команда играла с «ненастоящими» футболистами и болельщики рано радуются победам спортсменов.

«Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной. Перед ЧМ сажали всех игроков и тренеров «на кол». Сейчас – абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов», – написал Вацко в Twitter.

Вместе с тем пользователи соцсети отметили, что объяснение победы российской сборной игрой с «ненастоящими» футболистами весьма натянуто. «А как выиграют у Уругвая, будем говорить, что уругвайцы были немотивированные. А как пойдут дальше 1/8, то скажем, что Россия все купила», – написал один из пользователей, добавив, что Вацко необъективен в своей оценке.

Еще несколько комментаторов напомнили Вацко, что сборная Украины и вовсе не попала на ЧМ по футболу в России.

«Россия выполнила свою задачу-минимум. Добьются чего-то большего – ОК, нет – все равно молодцы», – отметил еще один комментатор.

Напомним, сборная России официально прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.