Шойгу указал на значение приехавших болельщиков

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что приехавшие на ЧМ-2018 болельщики со всего мира демонстрируют равнодушие к ограничениям и санкциям.

«Наша победа... это огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого. Страна построила большое количество стадионов за такое короткое время – потрясающие сооружения», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

По его словам, футбол – великая игра, объединяюшая тех, кто ценит спорт и нормальные отношения между странами.

«Там на площадях (встречаются) те, кто не очень настроен обычно дружить», – привел пример Шоййгу.



Он подчеркнул, что иностранные болельщики демонстрируют абсолютное равнодушие к ограничениям и санкциям, потому что

«футбол объединяет всех».

Напомним, в среду сборная России официально прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.