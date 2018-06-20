Захарову возмутило заявление канадского коллеги о России

Заявление главы МИД Канады Христи Фриланд о статусе демократии в России является крайне неуместным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Стоит отметить, что Российская Федерация неоднократно заявляла о важности соблюдения принципов международного права и вместе с тем выступала за полицентричный мир, основанный на принципах взаимоуважения и невмешательства. Мы хотели бы еще раз отметить, что ни Канада, ни какая-либо другая страна не имеют монополию на демократию и в этой связи комментарии главы внешнеполитического ведомства Канады о статусе демократии в России считаем крайне неуместными», – цитирует Захарову ТАСС.

Свое заявление Фриланд сделала на присуждении ей премии «Дипломат года».

По словам Захаровой, «естественно, Канада наряду со своими союзниками относятся к категории «истинных демократий», стоящих у истоков сложившейся системы международного права», а Россию Фриланд обозначила как антагониста.

«В условиях снижения западного превосходства в мире канадский министр подчеркнула, что требуется вынудить – это я цитирую – некоторые демократические державы соблюдать существующие международные правила. Но как это у них получается на Ближнем Востоке, мы все видели», – заметила Захарова.

Она напомнила, что в речи Фриланд разделила международный порядок на так называемые либеральные демократии и авторитарные режимы, и отметила, что последние активно пытаются подорвать устоявшиеся демократии, подавить молодые государства, стремящиеся примкнуть к демократическому миру, и разрушить систему международных правил посредством пропаганды и шпионажа.

«У меня тут вопрос: когда пару лет назад вскрылось, что американские спецслужбы прослушивают канцлера Меркель, где были канадские министры и официальные лица? Еще хочется спросить: они считают Германию молодым государством или Америку – молодой демократией? Где заявления госпожи Христи Фриланд на этот счет?», – задалась вопросом Захарова.

Она также отметила, что российская сторона напоминает Фриланд «о некоторых важнейших характеристиках настоящей либеральной демократии, которые подчеркнуты в Директивной записке генерального секретаря ООН».