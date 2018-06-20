Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снижался на 9 копеек – до 63,78 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 73,83 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 75,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».