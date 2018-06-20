Лидер Южной Кореи рассказал об отношении к нему Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отнесся к южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину в ходе межкорейского саммита в конце апреля с уважением, показал себя очень вежливым и откровенным человеком.

Об этом Мун Чжэ Ин рассказал накануне начинающегося в четверг госвизита в Москву в интервью для ТАСС, «Российской газеты» и телеканала «Россия 24».

«Что касается (...) Ким Чен Ына, несмотря на его молодость, мне показалось, что он очень вежливый и откровенный человек. Он всегда относился ко мне как к старшему, с уважением. Мы вели с ним долгие откровенные беседы», – сказал Ин.

Он заявил также, что результаты саммита США и КНДР в Сингапуре превзошли все ожидания, «оказались впечатляющими».

«Противостояние между Северной Кореей и США продолжалось 70 лет. Теперь пришло время, когда эти две страны должны отойти от враждебности. Перед нами открывается новый исторический момент, когда мы можем установить систему прочного мира в регионе», – добавил глава Южной Кореи.

По словам Ина, Пхеньян и Вашингтон должны теперь быстро выполнить достигнутые договоренности.

Кроме того, уже есть заметные результаты: «Север и Юг прекратили вещание пропаганды на границе, Южная Корея и США на время отложили совместные военные учения, пока идет мирный процесс. Такие мирные действия могут заложить основы для дальнейшего ускорения диалога между заинтересованными странами», – сказал Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что Ким Чен Ын «продемонстрировал свою твердую решимость по денуклеаризации Северной Кореи», заявив, что «может отказаться от всех ядерных программ, если получит гарантии безопасности и сохранения своего режима».

Также лидер КНДР «проявил большую заинтересованность в экономическом развитии своей страны».

Ранее Кремль анонсировал переговоры президента России Владимира Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

До этого сообщалось, что Республика Корея и КНДР впервые за 10 лет начали военные переговоры на уровне генералов.

Напомним, в конце мая Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.