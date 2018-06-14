Южная Корея и КНДР приступили к первым за 10 лет военным переговорам

Республика Корея и КНДР впервые за 10 лет начали военные переговоры на уровне генералов, сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

В сообщении ведомства говорится, что стороны планируют обсудить снижение военной напряженности между двумя государствами, а также подготовить встречу на уровне министров обороны, передает ТАСС.

Встреча военных представителей Севера и Юга проходит в павильоне «Тхонъильгак» на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в 60 километрах от Сеула.

Напомним, в конце мая главы Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели новую встречу в пограничном пункте Пханмунджом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.