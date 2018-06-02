Названо условие вхождения России в число крупнейших экономик

Россия имеет все шансы войти в пятерку крупнейших экономик при правильном стимулировании предпринимательской деятельности, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Так Роджерс прокомментировал задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным в майском суперуказе, передает РИА «Новости».

«Это вполне может произойти при правильном стимулировании экономики. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал», – заявил инвестор.

Также он выразил уверенность, что России идет на пользу открытая экономика.

«Россия за последние два года провела в этой сфере гораздо большую работу, чем любая другая страна. Больше, чем Китай, чем США. Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой – это просто потрясающая работа», – считает он.

Роджерс является одним из наболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад он начал вкладывать средства в российский рынок, приобрел крупный пакет акций производителя удобрений «Фосагро» и вошел в совет директоров компании.

Напомним, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

В нем, помимо задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, также определена цель увеличить темпы экономического роста так, чтобы они обгоняли мировые, и держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов.