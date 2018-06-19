Назван объем инвестиций Nord Stream 2 в строительство «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 вложила в рамках бюджета на строительство «Северного потока – 2» более 4 млрд евро, следует из презентации финансового директора Nord Stream 2 Пола Коркорана.

«Более половины капзатрат в 8 миллиардов евро проинвестировано в европейскую промышленность, включая более 670 компаний из 25 стран», – говорится в презентации, передает РИА «Новости».

«Мы проинвестировали около 4,5 миллиарда евро», – уточнил Коркоран в ходе выступления на Российском нефтегазовом конгрессе.

Капитальные затраты по проекту» Северный поток – 2» составляют 8 млрд евро, общая стоимость строительства «Северного потока – 2» с учетом финансовых затрат составляет 9,5 млрд евро.

В настоящему времени Nord Stream 2 AG получил почти все трубы для строительства «Северного потока – 2». «96% труб доставлено, 55% обетонировано», – сказал Коркоран.

Он также отметил, что разрешение на строительство «Северного потока – 2» от Дании ожидается в ближайшее время.

В начале июня газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ: Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово осталось только за Данией.