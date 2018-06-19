Кремль назвал причину, мешающую Путину посетить матчи ЧМ-2018

График пока не позволяет президенту Владимиру Путину посетить какой-либо матч ЧМ-2018, но ничего исключать нельзя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент в планах президента пока нет (посещения матчей ЧМ), не позволяет ему рабочий график. Вместе с тем, ничего исключать нельзя», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин не сможет в прямом эфире во вторник посмотреть матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта, но будет следить за ним по новостям.