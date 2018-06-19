Кремль назвал причину, мешающую Путину посетить матчи ЧМ-2018

Взгляд
19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
Перейти а раздел…

Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Зачем киевским властям гей-парад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье. Парадокс ситуации в том, что побитые были горячими сторонниками Евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украинский суд разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым
          На поддержку нефтезаводов Роснефти и ЛУКОЙЛа выделят 330 млрд рублейСи Цзиньпин встретился с Ким Чен ЫномТурция прокомментировала отказ США поставить F-35Моуринью дал прогноз на матч Россия – Египет
          При столкновениях у Рады пострадали двое полицейскихВ Испании арестовали крупного российского бизнесменаИностранцы между матчами ЧМ-2018 отдыхают в КрымуБританские СМИ рассказали о теплом приеме в Волгограде
          Дипломаты резко ответили на требование США освободить осужденныхЭкс-премьер Украины рассказал о страхе Порошенко потерять властьРодившая во время матча Россия – Саудовская Аравия нашла имя для сынаКапитан сборной Мексики остался без приза из-за санкций США

          Главная тема


          Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

          «фарш провернуть назад»


          Порошенко потребовалась защита от госпереворота на Украине

          «ему просто не повезло»


          Федорова раскритиковала швейцарского журналиста за слова о россиянках

          боевой робот


          У «Урана-9» в Сирии выявлен ряд серьезных недостатков

          гражданская война


          В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

          «вернуть не получится»


          Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          «ползучая легализация»


          Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Кремль назвал причину, мешающую Путину посетить матчи ЧМ-2018

          19 июня 2018, 14:41

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          График пока не позволяет президенту Владимиру Путину посетить какой-либо матч ЧМ-2018, но ничего исключать нельзя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «В настоящий момент в планах президента пока нет (посещения матчей ЧМ), не позволяет ему рабочий график. Вместе с тем, ничего исключать нельзя», передает РИА «Новости» слова Пескова.

          Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин не сможет в прямом эфире во вторник посмотреть матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта, но будет следить за ним по новостям.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............