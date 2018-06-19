Германия испугалась миграции при помощи FAN-ID

Информация о том, что беженцы могут с помощью паспорта болельщика попасть из России в Европу, встревожила Германию, пишут немецкие СМИ.

Как пишет издание Bild, от российских спецслужб поступила «наводка с взрывным потенциалом». Подозрение вызвало большое количество FAN-ID, оформленных посетителями из кризисных регионов мира и активное обсуждение этой темы в Сети.

«На родине на них оказывают такое давление, что те, кто хочет бежать, готовы воспользоваться любым шансом и маршрутом, чтобы попасть в Европу», – передает RT слова замглавы профсоюза германской полиции Йорга Радека.

По данным издания, повышенное внимание уделяется посетителям ЧМ из кризисных регионов. Подозрение немецкой полиции вызвало большое количество FAN-ID, оформленных в Иране (9500), Нигерии (7000), Сенегале (9000), Марокко (7500), Тунисе (8000) и Египте (6500). Тем временем в Испании этой возможностью воспользовалось лишь 3600 человек.



Как пишет издание, для беженцев ЧМ – 2018 является дешевым способ выйти на так называемый восточный маршрут»и незаконно проникнуть на территорию Европы.

По сравнению с расценками контрабандистов стоимость перелета и билета на ЧМ – совсем скромная сумма, но одновременно, к тому же есть риск из-за тех средств транспортировки, которые используют контрабандисты, перевозящие беженцев в плотно закрытых грузовых отсеках, из-за чего многие из них умирают от удушья в пути.



Министерство иностранных дел Германии обратило внимание на возникшую угрозу и на своем сайте предостерегло от попыток попасть в Европу с помощью FAN-ID.

Напомним, в марте в федеральной земле Германии Северном Рейне – Вестфалии, чиновникам советовали не брать в Россию электронные девайсы «из-за шпионажа» и внимательнее относиться к персональным данным, оформляя паспорт болельщика (Fan ID).