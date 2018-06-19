В России решили создать морскую военную полицию

На кораблях и судах ВМФ России в 2019 году появятся подразделения военной полиции, которые будут поддерживать правопорядок в дальних походах, следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту.

Структурное подразделение военной полиции начнет работу со следующего года и, по мнению экспертов, поможет избежать провокаций в заграничных водах, пишут «Известия».

Как рассказали в Главкомате ВМФ, первые морские «красные береты» уже несут службу на Северном флоте, например на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

До принятия решения о создании новой структуры был обобщен опыт аналогичных формирований из более 40 стран.

По мнению экспертов, присутствие военной полиции на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое нарушение порядка будет устранено профессионально и поможет избежать скандалов в иностранных портах. В таких местах возможны провокации – например, несанкционированные попытки проникновения на борт.