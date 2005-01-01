Курс доллара впервые с мая превысил 64 рубля

Курс рубля в начале торгов во вторник идет вниз на фоне коррекции нефтяных котировок, доллар поднялся выше 64 рублей впервые со 2 мая.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск вырос на 62 копейки – до 64,07 рубля (уже поднимался до 64,14 рубля), курс евро вырос на 42 копейки – до 74,2 рубля, передает РИА «Новости».