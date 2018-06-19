Капитан сборной Туниса заметил поддержку россиян в игре против Англии

Капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри отметил исключительную поддержку его команды со стороны российских болельщиков во время матча группового этапа чемпионата мира против команды Англии, который прошел в понедельник в Волгограде.

Сборная Англии победила со счетом 2:1, оба мяча в составе англичан забил Гарри Кейн. Первый гол в ворота сборной Туниса Кейн оформил на 11-й минуте, а второй – в добавленное ко второму тайму время, передает ТАСС.

У тунисцев отметился полузащитник Ферджани Сасси, забивший англичанам на 35-й минуте с пенальти.

«Была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм», – сказал Хазри.

Отметим, в день игры на «Волгоград-Арене», где прошел матч, был установлен рекорд посещаемости. Посмотреть матч пришли 41 тыс. 64 зрителя.

Напомним, накануне тренер сборной Туниса назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории.