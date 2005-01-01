Минаев предположил, что скрывается за смурными лицами россиян

Главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев поделился впечатлениями от Москвы, которая принимает ЧМ-2018. По его словам, россияне с улыбками принимают иностранцев, а их традиционная серьезность может быть «маскировкой».

«Впечатления от Москвы футбольной: Вежливые волонтеры, полицейские, подсказывающие дорогу. Все стараются говорить на английском - хуже, лучше, но стараются. На Никольской и Арбате море людей и хор из разных языков, как на Ла Рамбле в Барселоне, или на Елисейских Полях в Париже», – написал главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев в Telegram.

Он отметил, что Москва – настоящая европейская столица, «город, как бы спокойным тоном говорящий – «тут всегда так, а вы, правда, думали, что у нас медведи с автоматами по улицам ходят?»

Особо отмечает журналист и писатель, что все вокруг улыбаются:

«Девушки, юноши, мужики с пивом, росгвардия, тетки в кассах метро. Все улыбаются. Появляется мысль – а может, на самом деле, мы вот такие? Веселые, улыбчивые люди праздника? А наши вечно смурные лица, «куда, ***, лезешь», «я вам не справочная» и прочее «да ******* (надоели) вы» – это такая маскировка? Ну, просто, чтоб слишком много туристов к нам не приезжало, (достанут) же», – написал Минаев.

Ранее музыкант Сергей Шнуров поспорил с Минаевым о «смерти» журналиста Аркадия Бабченко.