Шнур поспорил с Минаевым о «смерти» Бабченко

В интервью главному редактору журнала Esquire музыкант Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к «смерти» российского журналиста Аркадия Бабченко.

В ходе разговора с лидером группы «Ленинград» Минаев сравнил ситуацию вокруг Бабченко с трактатом французского философа Ги Дебора «Общество спектакля».

«Теперь каждый раз, когда кого-то убьют, мы будем говорить: «Давайте подождем еще пару дней, может, оживет». Последние ориентиры теряются», – отметил Сергей Минаев в рамках разговора с Сергеем Шнуровым для журнала Esquire.

«Я бы сказал, что это не общество спектакля, а общество сериала. А в том, что эта история девальвировала некролог, я не вижу ничего плохого. Факт девальвировался давным-давно. Тем более, что все факты мы черпаем из медиа-пространства. Что есть факт? Карикатура? Фотошоп? Невозможно отделить одно от другого. Жизнь протекает в телефоне, в мутной медиа-воде, и нет никаких ориентиров», – отметил музыкант.

На вопрос Минаева о том, что Шнуров думает про «воскрешение» Бабченко, он ответил коротко: «думаю, мы наблюдали чудо».

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.