Глава Минтруда спрогнозировал рост пенсий на 8-10% за шесть лет

Пенсии в России при условии проведения реформы в ближайшие шесть лет вырастут на 8-10%, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минтруда Максим Топилин.

«За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти на порядка 8-10%. Это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.