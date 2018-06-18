Савченко заявила о незаконном взятии у нее образца ДНК

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что следователи Службы безопасности Украины незаконно взяли у нее ДНК-образцы, в связи с чем она отказывается от медицинского наблюдения.

«Несмотря на то, что суд запретил СБУ забирать у меня образцы ДНК принудительно, следователи СБУ, подставив врачей СИЗО, незаконно взяли ДНК из моей крови… Разрешения медикам на такую процедуру я не давала», – написала Савченко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнула, что ДНК-экспертиза является незаконной и не может быть в дальнейшем принята судом в качестве доказательства. Кроме того, депутат заявила, что больше не доверяет врачам. «Поэтому от медицинского наблюдения я отказалась», – отметила Савченко.

По ее словам, тестирование на полиграфе было неполным, так как специалисты не задали все вопросы следователей и стороны защиты. Савченко также потребовала провести еще два тестирования на «детекторе лжи» независимыми специалистами из ЕС, США и Японии.

В начале июня Служба безопасности Украины выложила в открытый доступ результаты проверки на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В марте на Украине обвинили Савченко в подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале. Утверждалось, что она якобы собиралась «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку».