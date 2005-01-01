Адвокат Трампа захотел разобраться в причинах инициирования «российского дела»

Необходимо узнать, каковы истинные причины расследования приписываемых президенту США Дональду Трампу «связей» с Москвой, заявил его адвокат Рудольф Джулиани.

По его мнению, следует провести специальную внутреннюю инспекцию в ведомствах, ведущих расследования якобы имеющих место «связей» Трампа с Россией. Джулиани сказал, что необходимо проверить людей, которые ведут расследования. В частности, Джулиани хочет, чтобы был представлен «доклад генерального инспектора и большого жюри присяжных на основе проведенного расследования». По мнению адвоката, необходимо установить, «после чего все это превратилось в «российское дело».

«Какова его цель, и чего они ищут», – приводит слова Джулиани ТАСС со ссылкой на CBS.

Он рассказал, что выступает против беседы Трампа со спецпрокурором США Робертом Мюллером, но глава Белого дома сам хочет дать показания. Сейчас обсуждается список вопросов, на которые Трамп может ответить под присягой. Защита Трампа хочет ограничить вопросы «якобы имевшим место сговором с Россией». По мнению Джулиани, ответить на них Трамп успеет за пару часов, команда Мюллера рассчитывает на четыре часа.

«Давайте остановимся на трех», – заявил адвокат.