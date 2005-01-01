Адвокат Трампа захотел разобраться в причинах инициирования «российского дела»

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 04:34  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
Обсуждение: 90 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Адвокат Трампа захотел разобраться в причинах инициирования «российского дела»

             18 июня 2018, 03:25
          Фото: Mci Photographer/Xinhua/
          Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Необходимо узнать, каковы истинные причины расследования приписываемых президенту США Дональду Трампу «связей» с Москвой, заявил его адвокат Рудольф Джулиани.

          По его мнению, следует провести специальную внутреннюю инспекцию в ведомствах, ведущих расследования якобы имеющих место «связей» Трампа с Россией. Джулиани сказал, что необходимо проверить людей, которые ведут расследования. В частности, Джулиани хочет, чтобы был представлен «доклад генерального инспектора и большого жюри присяжных на основе проведенного расследования». По мнению адвоката, необходимо установить, «после чего все это превратилось в «российское дело».

          «Какова его цель, и чего они ищут», – приводит слова Джулиани ТАСС со ссылкой на CBS.

          Он рассказал, что выступает против беседы Трампа со спецпрокурором США Робертом Мюллером, но глава Белого дома сам хочет дать показания. Сейчас обсуждается список вопросов, на которые Трамп может ответить под присягой. Защита Трампа хочет ограничить вопросы «якобы имевшим место сговором с Россией». По мнению Джулиани, ответить на них Трамп успеет за пару часов, команда Мюллера рассчитывает на четыре часа.

          «Давайте остановимся на трех», – заявил адвокат.

          В апреле был опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей США, в котором написано об отсутствии доказательств связей предвыборной команды Трампа с Россией.


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