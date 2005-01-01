Врачи Татарстана поставили на ноги выводившую Роналду на поле девочку-инвалида

Врачи Татарстана сумели поставить на ноги с рождения прикованную к инвалидной коляске Полину Хаеретдинову, которая в прошлом году, во время Кубка Конфедераций – 2017, выводила на поле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Врачи из ДРКБ Татарстана разыскали девочку и пригласили ее на обследование, в результате которого у нее обнаружились высокие шансы на успешное лечение. За год Полина дважды приезжала в Казань, по месяцу проводила время на лечении в ДРКБ Татарстана при поддержке благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», сообщает «Комсомольская правда».

Во время церемонии открытия чемпионата мира – 2018 Полина вновь выводила футболистов на первый матч турнира, сопровождая капитана российской сборной Игоря Акинфеева. Девочка встала со своей коляски и сделала первые шаги.

«Каждый творец своего счастья сам, насколько ты вкладываешься в эту жизнь, так она тебе и возвращает. Я продолжаю тренироваться, чтобы в один прекрасный момент суметь не только встать, но и ходить», – сказала девочка.