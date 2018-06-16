Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

Взгляд
16 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Сбежавший из России Павленский узнал настоящую цену «свободы на Западе»

Петр Павленский в октябре 2014 года протестовал против использования психиатрии в политических целяхФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Французские врачи считают, что у эмигрировавшего из России акциониста Петра Павленского «пограничное расстройство личности» – и на этом основании суд на днях оставил его под бессрочным арестом. Почему уехавший из России якобы от преследования тоталитарного государства художник оказался в плену западного правосудия? И станет ли его история уроком для других наших западников? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Кувалда и ноутбук» армянской революции

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Фейсбук» и «Твиттер» были «камуфляжем», удобным способом описания реальных пружин революции в Армении. Подробные и уважительные разговоры с лидерами семейных кланов делают в маленькой стране больше, чем «стримы и лайки». Подробности...

С чем останутся россияне после ЧМ-2018

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы. Сосредоточимся на цифрах. Подробности...
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Какие риски для России таит восстановление Сирии

Антон Любич, экономист
За предыдущие 104 года наша страна непозволительно часто с внушительными потерями таскала из огня каштаны для других. Кому-то неизменно доставались каштаны, а нам – обожженные руки. Очень не хотелось бы повторения этого сценария. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

          16 июня 2018, 10:58

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Украинские силовики вынудили совершить посадку двухместный самолет Х-32 «Бекас» в зоне военной операции в Донбассе; пилоты воздушного судна задержаны.

          Инцидент произошел утром в субботу, 16 июня. Силовики в районе подконтрольного Киеву населкнного пункта Раздольное Донецкой области заметили легкомоторный самолет и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны, следует из сообщения пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

          «Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке. Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины», – говорится в сообщении.

          В данный момент полиция решает вопрос о привлечении задержанных к ответственности.


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