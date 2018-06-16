Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

Украинские силовики вынудили совершить посадку двухместный самолет Х-32 «Бекас» в зоне военной операции в Донбассе; пилоты воздушного судна задержаны.

Инцидент произошел утром в субботу, 16 июня. Силовики в районе подконтрольного Киеву населкнного пункта Раздольное Донецкой области заметили легкомоторный самолет и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны, следует из сообщения пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке. Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины», – говорится в сообщении.

В данный момент полиция решает вопрос о привлечении задержанных к ответственности.