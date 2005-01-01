Трамп назвал Юнкера «жестоким убийцей»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер является «жестоким убийцей», сообщил высокопоставленный сотрудник ЕС.

Глава Белого дома раскритиковал руководителя ЕК за штрафы на технологические компании США и невозможность напрямую, в обход ЕК, договариваться с Парижем и Берлином по вопросам торговли, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Источник заявил, что Трамп на саммите G7 вел себя грубо и вызывающе, отказывался изменить позицию по вопросам импорта, иммиграции, борьбы с терроризмом, охраны окружающей среды и т.д.

После G7 «настрой действительно изменился» к худшему, заявил источник.