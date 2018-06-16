Трамп предложил отправить в Японию 25 млн мексиканцев

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде весьма бестактно обошелся с премьер-министром Синдзо Абэ во время обсуждения миграционных проблем.

Остальные лидеры стран «семерки» не смогли убедить Трампа изменить политику в ряде сфер. В частности, речь шла о проблеме мигрантов, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Японскому премьеру Трамп сказал: «Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро покинешь пост».