ЧП с самолетами произошли в двух киевских аэропортах

Сразу в двух аэропортах украинской столицы произошли ЧП с самолетами: в «Борисполе» самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета, а в аэропорту «Киев» авиалайнер выкатился за пределы взлетно–посадочной полосы, в результате чего воздушную гавань закрыли на несколько часов.

Так, в пресс-службе аэропорта «Киев» сообщили, что в четверг вечером самолет авиакомпании Bravo при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находились 169 пассажиров, никто не пострадал, пассажиров эвакуировали, передает РИА «Новости».

Пассажирка авиарейса Александра рассказала в эфире украинского ТВ, что ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту. По ее словам, некоторые пассажиры пострадали. «Самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начало дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка», – сказала она.

Второй инцидент произошел с самолетом Boeing 767-300ER, следовавшим из Киева в Тель-Авив. Сообщается, что при этом взлет проходил в сложных погодных условиях, «на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов».

«Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчеров о внеплановой посадке», – говорится в сообщении. Утверждается, что пассажиры не пострадали.