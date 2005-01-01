«Терминатор-3» назвали угрозой для «самого смертоносного оружия США»

Разрабатываемая в России боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» сможет сбивать беспилотники – «самое смертоносное оружие США», пишет National Intrest.

Третье поколение БМПТ-72 «Терминатор», пишет автор, сможет поражать все виды целей: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника. При этом в новой версии машины появятся боеприпасы «земля – воздух» с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета, которые позволят «Терминатору-3» сбивать беспилотные летательные аппараты.

Впрочем, автор полагает, что превращение БМПТ-72 в платформу по борьбе с дронами взывает ряд вопросов. Эксперт отмечает, что «Терминатор-3» будет оснащен пушками, гранатометами, пулеметами, противотанковыми ракетами и противокорабельным оружием, передает РИА «Новости».

«Где разместить оружие для борьбы с беспилотниками, если на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то «Терминатор» сможет бороться лишь с небольшими дронами на расстоянии прямой видимости», – рассуждает эксперт.

По мнению автора, «Терминатор-3» будет представлять собой «хорошо бронированную» машину, которая окажется эффективна в городских условиях при борьбе с пехотой и легкобронированными целями. При этом третье поколение БМПТ-72, будет более живучим на поле боя, чем легкая машина, но потребует больших затрат в обслуживании, отмечается в статье.

Напомним, 8 июня индустриальный директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов сообщил, что Уралвагонзавод формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые будут способны поражать любые цели.