Раскрыты возможности «Терминатора–3»

«Уралвагонзавод» формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые будут способны поражать любые цели, сообщил индустриальный директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов.

«Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси», – сказал он РИА «Новости». «Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силой противника», – отметил Абрамов.

Он сказал, что современная версия машины, которую поставляют в войска, «очень удачная», но в перспективе может быть усовершенствована. «Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих», – заметил он, уточнив, что боевая эффективность сохраняется на том же уровне за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения.

Абрамов добавил, что пока рано говорить о названии БМПТ нового поколения, но при соответствующем решении российского Минобороны она может получить индекс «Терминатор–3».

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ «Терминатор» был подписан в ходе научно-технического форума «Армия-2017».

Первые БМПТ «Терминатор» были направлены в российские войска в марте 2018 года. Данный тип боевых машин принял участие в боях на сирийской территории, что вызвало рост интереса к их покупке. Концепция использования техники такого типа до сих пор является предметом бесконечных дискуссий.

Американский эксперт ранее говорил, что боевые машины поддержки танков «Терминатор» поставляют в сухопутные силы России для отработки экспериментальной концепции БМПТ и обеспечения потенциальных экспортных заказов.