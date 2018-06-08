«Терминатор-3» получит снаряд для борьбы с беспилотниками

БМПТ «Терминатор-3» получит новый боекомплект, в том числе снаряд с корректируемой траекторией, позволяющий уничтожать беспилотники, сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на «Терминаторе», закупаемом сейчас Минобороны России. Появляется ряд новых возможностей по борьбе с воздушными целями. В том числе, с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что для орудия создается новейший боекомплект, в который войдут снаряд с подрывом на траектории и снаряд с корректируемой траекторией.



«Такой снаряд в определенных пределах может изменять свою траекторию, что поможет в борьбе против воздушных целей, в том числе беспилотников. Это существенно повышает эффективность орудия», – сообщил он.

Напомним, ранее в пятницу индустриальный директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов сообщил, что Уралвагонзавод формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые будут способны поражать любые цели.