Польский евродепутат связала появление «Северного потока – 1» с «аннексией» Крыма

Евродепутат от Польши Анна Фотыга заявила, что строительство газопровода «Северный поток – 1» позволило России «аннексировать» Крым.

«Строительство газопровода «Северный поток – 1» позволило России аннексировать Крым. К чему может привести строительство «Северный поток – 2»?» – сказала Фотыга, передает «Радио Польша».

Депутат сделала заявление в ходе дебатов Европарламенте в связи с приближающимся саммитом Евросовета, запланированным на 28-29 июня. В списке тем, которые должны быть затронуты во время ближайшего саммита – многолетний бюджет ЕС, безопасность и миграция.

«Северный поток – 1» – магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод стал самым длинным подводным маршрутом экспорта газа в мире с протяженностью 1224 км. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. Против его реализации выступали страны-транзитеры российского газа и страны Прибалтики. Цели проекта – увеличение поставок газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран.

Отметим, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.