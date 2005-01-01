Шурыгина впервые встретилась с насильником

Сергей Семенов, который попал в тюрьму из-за изнасилования Шурыгиной, отказался с ней общаться.

Диана Шурыгина впервые встретилась с Сергеем Семеновым, отбывавшем срок за надругательство.



«Кого вы мне привели? Мне не о чем с ней общаться. Я не буду с ней разговаривать!», – заявил 22-летний Семенов, когда редакторы одного из ток-шоу попытались организовать встречу молодых людей в одной из столичных фотостудий, сообщает Super.ru.

При этом Шурыгина демонстративно стояла спиной в парню, и быстрым шагом вышла из помещения. Девушка получила некоторую известность после истории с изнасилованием, которое произошло на вписке. Однако те. кто следят за ситуацией, высказывают мнение, что Шурыгиной нужен был пиар, и Семенов и еще один парень ее не насиловали.

Ранее Семенов, обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной, сообщил, что выплатил ей 220 тыс. рублей. Он заявил, что надеется никогда больше с ней не встретиться.