Британский министр обвинил парламент в саботаже итогов референдума о Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис призвал членов парламента Соединенного Королевства уважать результат референдума о выходе страны из Евросоюза, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Министр также призвал парламентариев не подрывать поправками в билль о Brexit ход переговоров по выходу страны из Евросоюза после того, как во вторник палата общин отвергла поправку об ограничении полномочий правительства Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В случае принятия поправки британский парламент мог получить значительные полномочия в вопросе контроля хода Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года.

«Мы не согласимся с тем, чтобы Палата общин связывала руки правительства на переговорах», – сказал пресс-секретарь министерства по вопросам Brexit.

По его словам, министр установил три критерия, которым должна соответствовать любая новая поправка: «не подрывать переговоры, не изменять конституционную роль парламента и правительства при заключении международных договоров и уважать результат референдума».

Напомним, в конце мая власти Британии заподозрили в саботаже итогов референдума о Brexit.