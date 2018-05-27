Власти Британии заподозрили в саботаже итогов референдума о Brexit

Правительство Великобритании выделило 829 тыс. фунтов стерлингов на проведение выборов в Европарламент после Brexit, что, как опасаются евроскептики, может свидетельствовать о тайных намерениях властей Соединенного Королевства остаться в ЕС вопреки итогам референдума, сообщила The Sunday Telegraph.

По информации издания, британский избирком получил денежные средства, чтобы профинансировать «действия, относящиеся к выборам в Европейский парламент в 2019 году», которые назначены на период между 23 и 26 мая, то есть уже после 29 марта, когда должен состояться формальный выход королевства из европейского сообщества, передает ТАСС.

Избирательная комиссия подтвердила, что собирается потратить средства на осуществление своих уставных функций, чтобы у политических партий и кандидатов «была возможность провести хорошо организованные выборы».

В начале мая министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что верхняя палата парламента пытается помешать принятию финального соглашения по Brexit.

Напомним, в январе Палата лордов заявила о «неконституционности» билля о Brexit, тогда как Палата общин парламента приняла документ в третьем чтении.