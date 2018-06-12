Стало известно о необычной просьбе Трампа к фотографам на встрече с Ыном

Перед рабочим ланчем с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп обратился к фотографам с просьбой сделать так, чтобы они выглядели «красивыми и стройными».

«Ну что, получаются хорошие кадры? Чтобы мы выглядели хорошо, красивыми и стройными. Ну и отлично», – сказал Трамп и предложил Ким Чен Ыну садиться, передает ТАСС.

Опубликовано меню рабочего ланча глав государств. Так, на закуску был подан коктейль из морепродуктов с салатом из авокадо, салат с зеленым манго и свежим осьминогом под медово-лаймовым соусом, а также фаршированный огурец по-корейски, сообщает «Комсомольская правда».

Основные блюда – говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинина с жареным рисом Янчжоу и соусом чили, а также тушеная треска с редисом и другими овощами. На десерт подавались тарталетки с темным шоколадом, покрытые ганашем, ванильное мороженое и французский вишневый пирог.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.