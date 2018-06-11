Экс-глава Пентагона оценил вероятность ядерной войны

Вероятность ядерной войны между США и Россией очень низка, сообщил экс-глава Пентагона Уильям Перри.

«Сейчас вероятность ядерной войны между США и Россией очень низка. Теоретически это беспрецедентная катастрофа. Мы должны говорить о стратегической стабильности. Стороны должны заново вступить в диалог по данной теме», – заявил Перри на пресс-конференции по итогам заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, передает ТАСС.

Он также сказал, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует значимый политический диалог.

По мнению президента Люксембургского форума Вячеслава Кантора, чтобы запустить переговорный процесс и снизить угрозу ядерной войны обе стороны должны делать уступки.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин заметил, что идет плавное возрастание угрозы войны, при этом «два основных ядерных государства не ведут никакой работы по согласованию принципов стратегической стабильности».