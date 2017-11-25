Воюющий в Донбассе актер Пашинин собрался «заткнуть бабулек»

Российский актер Анатолий Пашинин рассказал, зачем отправился воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков.

Он заявил, что «не занимается построением национального государства».

«Мне 39 лет и я точно понимаю что куда», – приводит его слова НТВ.

Пашинин заявил, что «мозги» и «видение мира» – у тех, кому «по 19, по 21 году».

«С ними, вообще-то, надо брать интервью, а не со мной стариком», – заявил он.

По словам Пашинина, он понимает, что эти «молодые парни» и займутся «строительством», а его дело – «расчистить им будущее», «убрать с их пути людей», которые будут называть их фашистами и нацистами.

«Вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты», – сказал Пашинин, добавив, что готов «заткнуть их делом», если «не удастся заткнуть им эти рты словом».