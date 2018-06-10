Пашинян приедет на ЧМ-2018 и встретится с Путиным

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приедет на Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В середине мая Путин и Пашинян провели встречу в Сочи.