Путин встретился с Пашиняном в Сочи

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», – передает ТАСС слова Путина в ходе первой встречи с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент отметил, что Россия «рассматривает Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе», и добавил, что это касается также экономического взаимодействия и вопросов безопасности.



Путин также выразил надежду на то, что «очень хорошие результаты», которые демонстрирует экономическое сотрудничество России и Армении в последнее время, «удастся не только сохранить, но и приумножить», передает РИА «Новости».

Российский лидер также пожелал Пашиняну успехов на посту премьер-министра Армении.

Напомним, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая; эта встреча важна с точки зрения знакомства глав двух стран.