Путин осудил выход США из ядерной сделки с Ираном

Выход США из ядерной сделки с Ираном способен дестабилизировать обстановку, заявил глава российского государства Владимир Путин.

По его словам, Москва последовательно выступает за выполнение соглашения с Ираном, передает РИА «Новости».

Путин заверил, что Россия будет следовать своим обязательствам.

Москву «беспокоит то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы», сказал Путин.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.