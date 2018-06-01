С картами Visa в Европе произошел сбой

Европейские и британские пользователи платежной системы Visa заявили о серьезных проблемах с операциями по банковским картам.

«Сейчас мы сталкиваемся с нарушением обслуживания, которое препятствует обработке некоторых транзакций Visa в Европе. Мы расследуем причину и стараемся работать как можно быстрее, чтобы урегулировать ситуацию», – цитирует The Guardian заявление компании Visa.

Некоторые банки в Twitter сообщили клиентам, что у них имеются проблемы с обработкой платежей по картам Visa.

Работники нескольких супермаркетов в Шотландии заявили, что система работает с перебоями, поэтому им приходится использовать лишь наличный расчет.

Телеведущий Джей Кертис написал в соцсетях, что ему отклонили два платежа по картам Visa. По его словам, платежная система испытывает серьезные неполадки, это серьезная проблема в масштабах всей Европы.