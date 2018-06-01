Беспилотник снял уничтожение позиций ВСУ ударами «Чебурашки»

В сети появилось видео атаки ракетных войск тактического назначения армии ДНР позиций ВСУ в районе промзоны недалеко от Авдеевки.

Видео с квадрокоптера, который снял боевое применение реактивных систем залпового огня «Чебурашка», опубликовал Life.

Ранее в пятницу Telegram-канал Wargonzo сообщил, что ракетные Войска тактического назначения армии ДНР разгромили позиции ВСУ в районе авдеевской промзоны. Сообщалось об уничтожении огневой точки, с которой велся гранатометный обстрел бойцов «Пятнашки», в результате которого погиб командир интербригады Мамай.

В мае известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин сообщил, что в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).