Стало известно о планах Внешэкономбанка резко сократить штат

Внешэкономбанк (ВЭБ) собирается уменьшить издержки за счет сокращения штата и парка служебных автомобилей, сообщают СМИ.

ВЭБ планирует снизить численность персонала до 1 тыс. человек. Сокращения будут постепенными и коснутся сотрудников всех уровней, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.

Отмечается, что сократить 350 человек планировал бывший руководитель ВЭБ Сергей Горьков, а новый глава госкорпорации Игорь Шувалов решил расширить эти планы.

В ВЭБе рассказали, что решение о сокращении штата было «принято по итогам аудита текущего состояния госкорпорации, с привлечением внутренней экспертизы и специалистов». Также в корпорации отметили, что сокращения будут на уровне 40–50% от штатной численности, и выразили надежду, что «сокращение штатной численности даст не только экономию на зарплатах, но и на сопряженных расходах – аренде площадей, транспортных расходах и т. п.».

Уточняется, что средняя численность сотрудников ВЭБа, по данным квартального отчета, в 2017 году составила 1,8 тыс. человек. Фонд заработной платы – 7,1 млрд рублей.

Издание напоминает, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал дополнительно докапитализировать Внешэкономбанк, но Минфин отметил, что поддержка возможна после сокращения внутренних издержек ВЭБа и обоснования трат.