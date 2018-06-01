США могут уступить позиции в ВПК России и Китаю

Компании военно-промышленного комплекса США (ВПК) могут уступить глобальные позиции России и Китаю из-за неправильного распределения средств и ошибок в корпоративной культуре, следует из доклада аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Так, Китай «быстро продвигается в развитии военных технологий искусственного интеллекта», а также создает вместе с Россией «новейшие ракетные системы (класса) «воздух – воздух», использующие усовершенствованные средства приема и обработки видовой информации для предотвращения вторжения противника еще до того, как тот начнет буравить небо (своими ракетами)», говорится в докладе PwC.

Также ослаблению позиций компаний американского ВПК способствует нежелание оборонных корпораций вкладываться в новые технические разработки, передает ТАСС со ссылкой на Defence News.

При том, что эти компании имеют огромные бюджеты, на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы затрачивается меньше средств, чем у фирм и предприятий практически всех других промышленных секторов экономики США.

Если американские оборонные компании намерены сохранить свою конкурентоспособность, этот подход должен быть изменен, подчеркивается в аналитическом отчете PwC.

Корпорациям ВПК порекомендовали «взять на вооружение более скрупулезный и менее перестраховочный подход к осуществлению стратегических инвестиций, обещающих (хорошие) долгосрочные показатели», а также воспринимать неопределенность «как составную часть нормального производственного процесса».

Компании также должны внести изменения в корпоративную культуру и принять меры для привлечения на работу на свои предприятия молодых специалистов «с техническим мышлением».