Пожарная тревога в иркутском ТЦ сработала с задержкой

Сигнал пожарной тревоги в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске сработал лишь через 15 минут после возгорания, сообщают очевидцы.

«Мы привели Соню в «Комсомолл» на третий этаж в «Сказочный лес», спустя пять минут после того, как отдали ее в детскую комнату, я услышала панику, дети и взрослые... выбегали из соседних дверей, выбежала голая девочка обожженная... все взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми, мы попали в настоящую панику... работники кричали, чтобы мы сохраняли хладнокровие и спокойствие... а пожарная тревога минут через 15 только сработала», – написала пользователь «Инстаграм» Мария Минина, передает РИА «Новости».

При этом, как написала Наталья Серова в соцсети «ВКонтакте», персонал детской комнаты «вообще никому не помогал». «Сами бежали. А детей выносили родители», – уточнила она.

Одна из родителей пострадавших детей Лариса Поирпова рассказала, что «молодые люди, которые проводили опыты, были какие-то неуклюжие». «То они разбили пробирку, то еще что-то. Сначала у них с азотом опыты. Они сначала сами в азот руки совали, потом детям на руки лили – мне это не понравилось. Потом с огнем начали что-то делать... с газовой горелкой. Никто ничего не понял... и просто море огня, и как вспыхнуло неожиданно», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее в пятницу в региональном минздраве сообщили, что по меньшей мере 10 детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл».

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что детям, получившим в пятницу ожоги от воспламенения спиртосодержащей жидкости в ТЦ «Комсомолл» в Иркутске, в момент происшествия показывали принцип действия фейерверка.

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».